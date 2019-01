Dodi Battaglia suona le “perle” dei Pooh. All'Auditorium Parco della Musica

Doppio appuntamento a Roma con Dodi Battaglia, storico chittarista dei Pooh: giovedì 24 gennaio firmerà le copie del suo ultimo album live “Dodi Day”, dedicato ai suoi 50 anni di carriera, e venerdì 25 gennaio si esibirà in concerto per una tappa del tour “Perle – Mondi senza età”.

Con “Perle – Mondi senza età”, Dodi Battaglia porta sui palchi di tutta Italia quelle canzoni dei Pooh che non venivano proposte spesso dal vivo, quelle “perle” che sono rimaste nei cuori delle persone per anni.

Giovedì 24 Dodi sarà alla Discoteche Laziale di via Giolitti per firmare le copie del suo ultimo disco “Dodi Day”, dedicato ai suoi 50 anni di carriera, e per scambiare qualche parola con i suoi fans. Il giorno successivo, venerdì 25, Dodi invece salirà sul Palco dell'Auditorium Parco della Musica. La data di Roma sarà anche l’occasione per registrare il disco live del tour. Un regalo di Dodi Battaglia ai suoi fan, che conterrà anche “un’altra perla”, un brano inedito firmato dall’amico e collega scomparso Giorgio Faletti, un singolo intenso ma allo stesso tempo delicato.

Per questo tour, che sta ricevendo un emozionato riscontro da parte dei fan, Dodi Battaglia ha scelto i teatri, luogo privilegiato dove fare musica, per l’acustica perfetta e la solennità di un pubblico che può così riscoprire canzoni storiche rimaste per troppo tempo rinchiuse in un cd o in un vinile, come “Io in una storia” (Alessandra, 1972), “Classe '58” (Boomerang, 1978) e “Senza musica e senza parole” (Musicadentro, 1994).

Sul palco con Dodi Battaglia Beppe Genise al basso, Costanzo Del Pinto e Raffaele Ciavarella voce, Carlo Porfilio alla batteria, Rocco Camerlengo al pianoforte e tastiere, Marco Marchionni alle chitarre.