Domenica ecologica rimandata. Lo shopping di Natale conta più dello smog

Nessuno stop ad auto inquinanti, arriva Santa Claus e la lotta allo smog può attendere. Slitta la domenica ecologica del 17 dicembre, passo indietro del Comune a ridosso delle feste natalizie.

L'Amministrazione decide di non paralizzare l'ultima domenica utile prima di Natale, da sempre caratterizzata da una folle corsa ai regali. L'alternativa “green” pensata dalla Raggi è quella di pedonalizzare una via per ogni Municipio, nel tentativo di limitare comunque l'uso delle auto.

“La Sindaca di Roma Virginia Raggi – si legge in una nota del Camidoglio - ha firmato l'ordinanza per posticipare la domenica ecologica del 17 dicembre 2017 alla nuova data del 25 febbraio 2018. In aggiunta allo spostamento della data si è scelto di valutare la possibilità di pedonalizzare, nella giornata del 17 dicembre, una via in ogni Municipio al fine di creare tante isole pedonali libere dalle auto".

"Le 'domeniche ecologiche', oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, concorrono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della sostenibilità ambientale, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita. Visto il positivo riscontro avuto per l’iniziativa di piantumazione organizzata dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale in concomitanza della giornata di blocco totale del 19 novembre 2017, si è deciso di riproporre l'iniziativa e quindi nelle tre "domeniche ecologiche" ancora in programma (21 gennaio; 11 febbraio e 25 febbraio), si associano altrettante iniziative di piantumazione di alberi per delle domeniche completamente all'insegna di ambiente, salute e qualità dell'aria - continua la nota - Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente".