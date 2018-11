Domenica senz'auto, il flop dei controlli della Municipale: multati in 469

Domenica Eco, 2500 controlli della Polizia Locale e 469 violazioni dell'ordinanza sindacale. Praticamente le stesse multe che gli agenti potrebbero fare in un pomeriggio di ordinaria dopia fila in una qualunque via di Roma.

Scrive la Municipale nel comunciato ufficiale: "Nella giornata di domenica, in occasione della prima delle cinque "Domeniche ecologiche" programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto mirati controlli per il rispetto del provvedimento emanato ai fini della prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde".

Gli agenti hanno eseguito 2548 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 469 violazioni. La maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, con 261 sanzioni elevate a fronte di 1451 controlli. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 21.00, le pattuglie hanno effettuato ulteriori 1097 accertamenti, rilevando 208 infrazioni".