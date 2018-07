Domus del Centurione tra le scoperte archeologiche più importanti del 2018

La Domus del Centurione è stata selezionata tra le cinque finaliste dell’International Archeological Discovery Award 'Khaled al-Asaad' del 2018, uno dei maggiori riconoscimenti mondiali per la più importante scoperta archeologica dell’anno.

Il complesso militare, risalente al II secolo d.C., venne alla luce nel 2017 durante gli scavi per la Metro C, fermata di Amba Aradam, e comprende anche un cortile con vasche e fontana e un appartamento privato di 14 stanze, dotato perfino di riscaldamento, magazzini e altri locali.

La Domus del Centurione si contenderà il premio con il ginnasio ellenistico rinvenuto ad Al Fayoum, in Egitto, con il più antico porto di una città sumerica ad Abu Tbeirah, in Iraq, con una piccola Pompei a Vienne, in Francia e con una città romana sommersa nel golfo di Hammamet, in Tunisia.

La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 16 novembre a Paestum, nell’ambito della XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.