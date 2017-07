Donazioni di sangue in calo, l'appello della Croce Rossa per l'estate

La Croce Rossa italiana lancia una campagna per promuovere le donazioni di sangue nel periodo estivo a Roma.

Con l'inizio della stagione estive e le prime partenze per le vacanze, calano le donazioni di sangue spontanee alla Croce Rossa del Lazio. Parte la campagna per promuovere le adesioni come donatori di sangue a Roma.

Tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni e pesano almeno 50 chilogrammi possono partecipare alle donazioni nella sala di via Bernardino Ramazzini 15 a Roma. L'intervallo tra una donazione e l'altra è di 90 giorni per gli uomini (massimo 4 prelievi l'anno); le donne fertili, invece, possono donare al massimo 2 volte l'anno.