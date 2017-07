Donna incinta aggredita da Rom, blocco di cemento sulla sua automobile

Un gruppo di Rom del campo nomadi di Castel Romano ha aggredito un'automobile su cui viaggiava una donna incinta che è rimasta traumatizzata.

I testimoni hanno visto due uomini e un ragazzo tirare un blocchetto di cemento contro la vettura per minacciarne il conducente. Il mattone ha colpito il montante dello sportello non ferendo i passeggeri dell'automobile. La denuncia del fatto arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli: “Non è la prima volta che accadono simili violenti episodi da parte di persone appartenenti al campo nomadi di Castel Romano e chiediamo ancora una volta al ministro Minniti di usare verso questi ritrovi di delinquenti comuni il pugno di ferro", scrive in una nota.