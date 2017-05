Donna, mamma e giornalista: Maria Antonietta Spadorcia si racconta in un libro

La donna 2.0 raccontata in un libro, madre e lavoratrice moderna. Arriva "Di corsa e di carriera ed altri racconti", di Maria Antonietta Spadorcia.

La giornalista Rai arriva in libreria con una storia autobiografica, che parla di una giornalista apprezzata sul lavoro che diventa madre dopo i trent’anni. Accanto alla protagonista tutto quel mondo di figli, di mamme, di asili e scuole che si sostituisce alla vita precedente. Il racconto di una vita nuova, in cui nulla sarà come prima. Il libro "Di corsa e di carriera ed altri racconti" mostra infatti la quotidianità delle donne-madri sempre di corsa e professioniste, alla ricerca di un'affermazione sul lavoro. La celebre telegiornalista fa così il suo esordio come scrittrice con questo volume edito da Male-Edizioni, che vanta la prefazione di Vittorio Sgarbi: “Lo stile è svelto, scorrevole, non si fatica a leggerlo, privo com’è di inutili complicazioni formali" dice il critico d'arte nella prefazione "un libro che sarà utile anche agli uomini che, forse, leggendolo, capiranno meglio le proprie madri, le proprie mogli, le proprie figlie".

"Di corsa e di carriera ed altri racconti" sarà presentato mercoledì 10 maggio a Roma alle ore 17.00 (Sala Perin del Vaga, Istituto Sturzo, via delle Coppelle 35). Saranno presenti insieme all'autrice, il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, Simonetta Matone, Roberto Gervaso Federico Tedeschini, Giovanna Astorino e Massimiliano Buzzanca. Modera Gianfranco Ferroni.