Donna sviene alla guida e il figlio di 10 anni chiama il 112: salvata

La mamma ha un malore e sviene alla guida, il bimbo di 10 ani le salva la vita chiamando il 112.

Il fatto incredibile è avvenuto su via Tiburtina, dove una donna ha avuto il tempo di accostare la macchina al ciglio della strada prima di svenire. A bordo il figlio di 10 anni, che, senza perdersi d'animo, ha subito afferrato il cellulare della mamma chiamando il 112. Provvidenziale l'intervento di Polizia e sanitari, che, senza avere la via precisa, sono riusciti a trovare il luogo esatto e soccorrere la donna. I poliziotti del Commissariato San Basilio, individuata la macchina con i due a bordo, hanno infatti seguito le indicazioni dell’operatore sanitario presente in sala operativa effettuando un primo soccorso, che ha permesso alla donna di riprendere conoscenza prima dell’arrivo dell’autombulanza. La sua posizione innaturale, con la testa china ed il corpo eretto, a detta dei sanitari, avrebbero potuto causarle gravi problemi respiratori fino a causarne anche il decesso.

La mamma, salvata dal proprio figlio, è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, ed il bambino riaffidato dagli agenti delle volanti al padre.