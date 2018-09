Donne arbitro di calcio, meno maschi con le quote rosa della US Acli Roma

Calcio, l’Unione Sportiva Acli di Roma cerca aspiranti arbitri: iscrizioni aperte anche alle donne.

Il prossimo 11 ottobre 2018, alle ore 18, in via Prospero Alpino, 20, prenderà il via il XXXI corso per aspiranti arbitri di calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 promosso. Novità di quest'anno sono le "quote rosa". Infatti, le iscrizioni sono aperte a tutti, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 48 anni.

Le lezioni si terranno due volte a settimana (di norma il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 19,15) per 2 mesi. Al termine del corso i neo-arbitri verranno inseriti nei quadri arbitrali della Us Acli Roma.

“Un corso - spiega Luca Sernageli, presidente di Us Roma - che è ormai un appuntamento tradizionale per il mondo del calcio dilettantistico romano e che ogni anno coinvolge sempre più giovani che desiderano diventare arbitri. Tre i temi centrali del nostro corso la formazione, il rispetto delle regole e l'idea di sport come strumento per integrare”.