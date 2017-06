Dopo 14 mesi di abbandono, parte potatura della foresta romana: 82mila alberi

Partono i lavori di potatura dei 82mila alberi della “foresta romana”. Dopo 14 mesi di incuria targata 5 Stelle, migliaia di piante verranno messe in sicurezza grazie al bando europeo che garantisce alla città 3,5 milioni di euro.

“È il primo tassello di un percorso finalizzato a garantire un’attenzione costante e puntuale per i 330mila alberi della città. Partiamo dalle situazioni più critiche, ma stiamo lavorando per estendere il raggio d’azione”, ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari. “Invertiamo la rotta dopo anni di incuria e di abbandono, garantendo un’oculata programmazione e assoluta trasparenza nelle procedure. Finalmente dopo Mafia Capitale creiamo le condizioni per ristabilire la normalità all’insegna di una pianificazione strategica”, ha concluso. É da mesi che i cittadini romani aspettano che gli alberi della città vengano messi in sicurezza e sono stati diversi i casi di piante cadute nel bel mezzo delle vie di Roma, con conseguenze tragiche per automobili e carreggiata.