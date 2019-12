Dopo 40 anni a tutto gas Daniele Bosi va in pensione. Ora spazio al suo blues

Daniele Bosi dopo quasi 40 anni di servizio all'interno di Italgas saluta gli amati gazometri dell'Ostiense e va in pensione. Conosciuto da tutti i giornalisti romani per la sua lunga militanza nell'ufficio stampa dell'azienda, a 62 anni Bosi potrà ora concentrare tutte le sue energie nella sua vera passione: la musica e, soprattutto, il blues.

Dalla fine di questo rapporto quasi quarantennale con Italgas quello che ci guadagna è quindi Daniele “Magic Harp” Bosi. Vero e proprio punto di riferimento per la musica blues a Roma e nel Lazio, Daniele Bosi avrà ora la possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione che coltiva da oltre quarant'anni e che lo ha portato, nel 2012, ad essere premito come miglior musicista di Roma Capitale in Campidoglio per il suo impegno nella diffusione del blues e delle culture ad esso collegate.

In cantiere c'è già l'intenzione di tornare in studio per realizzare un nuovo disco e partire in tour per l'Italia.