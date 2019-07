Dopo De Vito, Raggi perde anche Stefàno in Consiglio: “3 anni di disavventure”

Enrico Stefàno, già consigliere comunale e subentrato al posto di Marcello De Vito come vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Roma, si è dimesso dalla carica vicaria.

Con un post publicato sulla sua pagina social, ha annunciato che la sua decisione è irrevocabile e che “a mente fredda” spiegherà i motivi. Nei vari ringraziamenti ha precisato che “resta il mio pieno e incondizionato appoggio alla maggioranza e a Virginia, che in questi tre anni sta facendo un lavoro straordinario e merita il supporto di tutti, amministratori e soprattutto cittadini”.

Paladino delle piste ciclabili inutili e autonominatosi assessore ombra ai trasporti in virtù della carica di presidente della Commissione Trasporti, Stefàno resterà in carica come consigliere comunale. A breve si chiarirà il mistero delle sue dimissioni in 3 anni “di disavvenutre”.