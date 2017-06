Dopo Mediaset e Sky continua la fuga da Roma. Consodata Spa vola a Milano

Prosegue l'esodo delle aziende romane in rotta verso il nord Italia. Dopo Sky e Mediaset, anche la società Consodata Spa, del gruppo Italiaonline S.p.A., sposterà la propria sede principale da Roma a Milano.

Presente sul mercato da oltre 25 anni nei settori della comunicazione, del marketing e della business information, la Consodata trasferirà nella nuova sede lombarda i propri dipendenti, con rischio di possibili licenziamenti.

Il deputato del Pd Marco Miccoli, membro della Commissione Lavoro, ha annunciato che il partito presenterà un'interrogazione parlamentare ai Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, per avere spiegazioni sulla vicenda e per capire se siano previsti interventi a salvaguardia dei dipendenti.

“C'è da notare che Italiaonline S.p.A. proprio in questi giorni avrebbe deciso di fare un regalo ai suoi grandi azionisti, distribuendo loro un dividendo straordinario di 80 milioni”, dichiara Miccoli, che si pone dubbi riguardo alla legittimità delle decisioni prese dall'azienda romana. “Da una parte si chiedono contributi allo Stato per gli ammortizzatori sociali, dall’altra si distribuiscono risorse agli azionisti americani e egiziani” sostiene.