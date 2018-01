Doppia fila, commercianti cinesi aggrediscono vigili

Vigili presi d'assalto nella “Chinatown” di Roma; calci e pugni contro agenti in zona Esquilino. Pattuglia della Polizia Locale aggredita da commercianti cinesi per una multa per sosta in doppia fila.

Si è trasformata in un'aggressione fuori dal comune la normale multa ad un veicolo, fermo in doppia fila in via Carlo Alberto per lo scarico e il carico delle merci. Una irregolarità all'ordine del giorno per le attività della zona, giustamente sanzionata dai vigili ma vissuta come un sopruso da una famiglia di commercianti cinesi. In tre sono infatti subito usciti dal negozio per aggredire gli agenti con calci e pugni, fratturando addirittura la falange ad uno di loro. Le pattuglie di rinforzio hanno placato la furia dei commercianti, arrestando i tre aggressori. Sull' episodio è intervenuto Romano Marco Milani, Coordinatore Romano della Ugl Polizia Locale, che in una nota ironizza: " L' urlo di Chen terrorizza la municipale. Al di lá delle facili battute, ancora un episodio di violenza ed aggressione ai nostri agenti. Questi episodi ormai quotidiani rendono indispensabile tutelare I poliziotti Locali, al pari di tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine. Tutele assicurative, previdenziali ed equipaggiamenti di difesa adeguati, per affrontare e garantire le problematiche di sicurezza urbana, non sono più procrastinabili. Bisogna intervenire a tutti I livelli, con una legge di riforma nazionale per le Polizie Locali d' Italia, con l'applicazione della disattesa Legge Regionale 1/2005 e con il riconoscimento contrattuale da parte del Comune di Roma, delle diverse specificità di questi dipendenti, rispetto al resto degli impiegati Comunali".