Droga, 2 kg di stupefacenti nascosti nel frigo portatile: presa coppia romana

Droga nascosta nel frigo portatile: 1500 g di marijuana, 3 panetti da 100 g l’uno di hashish e 300 euro in contanti. Arrestate dai carabinieri tre persone: un giovane pusher di 20 anni e una coppia di romani che lo aveva rifornito.

Nel primo pomeriggio di domenica, nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato una coppia romana, lui di 49 anni e lei di 43, coniugati e con precedenti, e un 20 enne di Roma, nullafacente, incensurato, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

Il giovane è stato fermato per un controllo dai Carabinieri in via Bernardo da Bibbiena, ma l’evidente nervosismo mostrato, ha spinto i militari ad approfondire l’accertamento. I sospetti dei militari hanno avuto certezza quando hanno controllato cosa stesse trasportando il 20enne all’interno del frigo portatile. Al suo interno i militari hanno rinvenuto circa 1500 g di marijuana, suddivisa in buste, e 3 panetti da 100 g l’uno di hashish, 300 euro in contanti, nonché materiale per pesare e confezionare lo stupefacente.

In breve tempo i militari sono risaliti anche all’abitazione della coppia, da dove il 20enne aveva prelevato stupefacente e materiale. L’immediata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 7 grammi hashish e 10 di marijuana.

La droga, da cui si sarebbero potute ricavare circa 13 mila dosi, ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati, mentre i 3 sono stati portati in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.