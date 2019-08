Droga a Roma, Tor Bella Monaca, sottosopra: 7 arresti e 100 dosi sequestrate

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito mirati controlli nel quartiere Tor Bella Monaca che ha portato all’arresto di 7 persone.

Sorvegliate speciali le piazze di spaccio della zona: 5 sono i pusher arrestati in flagranza di reato, sorpresi a spacciare in via dell’Archeologia. Si tratta di una 28enne romana, un 27enne romano, un 37enne della provincia di Salerno, una 48enne romana e una 37enne della provincia di Ascoli Piceno. I Carabinieri hanno trovato in loro possesso, e sequestrato, oltre 100 dosi di droga - tra cocaina, eroina, hashish, crack e marijuana – e circa 2.000 euro, ritenuti provento dello spaccio. Identificati anche numerosi acquirenti, poi segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno poi arrestato un giovane romano in esecuzione di un’ordinanza di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, a cui era già sottoposto, emessa in data 08 ago 2019 dal Tribunale per i Minorenni di Roma – Ufficio di Sorveglianza, a seguito delle ripetute violazioni commesse. E’ stato tradotto presso l’istituto penale per minorenni di Roma.

In manette è finito anche un 30enne romano, già sottoposto all’obbligo della presentazione in caserma, in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari, emessa in data 08 ago 2019 dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione Feriale Penale, a seguito delle ripetute violazioni della misura commesse.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno anche eseguito numerosi posti di controllo: identificare 66 persone e eseguiti accertamenti su 47 veicoli.