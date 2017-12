Droga al Casilino, inseguimenti in auto e marijuana: Roma diventa un Far West

Quando ha visto la pattuglia della Polizia ha fatto inversione accelerando improvvisamente per scappare.

Una scena da film in zona Casilino, dove gli agenti si sono buttati all'inseguimento della macchina in fuga. Alla guida c'era un nigeriano di 32 anni che non è riuscito a evitare che la volante bloccasse la sua corsa.

Quando gli agenti gli hanno intimato di scendere dall'auto, l'uomo si è buttato loro addosso per permettere alla donna che si trovava con lui sull'auto di scappare a piedi. La giovane, che stringeva tra le mani un pacco voluminoso, è però stata bloccata e la Polizia ha potuto scoprire che l'involucro conteneva un chilo di marijuana destinata alla movida romana.

Nella stessa zona la pattuglia è stata allertata da una segnalazione: alcune persone stavano tentando di scassinare la porta di un appartamento. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato l'abitazione aperta, ma non c'era alcuna traccia dei ladri. Nell'appartamento, in compenso, hanno trovato 4 chili di marijuana conservata sottovuoto in tre involucri.

Dopo una breve indagine i poliziotti hanno scoperto che l'appartamento risulta in affitto ad un cittadino romeno di 50 anni: per lui é scattata la denuncia in stato di irreperibilità per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.