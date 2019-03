Droga all’ombra del Vaticano. Pusher nascosto tra i turisti sotto il colonnato

Spaccio all'ombra del Vaticano. Hashish e cocaina in vendita sotto il colonnato di San Pietro, mimetizzate tra gli operatori turistici: fermato un 41enne orginiario di Reggio Emilia.

Impegnati in uno dei quotidiani servizi di prevenzione nell'area della Basilica, i poliziotti dell'Ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano sono stati insospettiti dai movimenti dell'uomo e soprattutto dal 'messaggio' insolito scritto a penna e in stampatello sul foglio bianco formato A4 tenuto tra le mani: "Do you need battery phone? I have energy for you here!!". Bloccato e condotto nel posto di polizia sotto lo stesso colonnato, il 41enne è stato identificato per P.R., incensurato: nello zaino c'erano numerosi involucri in cellophane e alcuni ovuli ben confezionati dal contenuto più che sospetto. Sospetti confermati dagli immediati accertamenti eseguiti dal Gabinetto interregionale di polizia scientifica: involucri ed ovuli nascondevano, complessivamente, 300 grammi di cocaina e quasi 100 grammi di hashish. Nello zaino anche un manoscritto con cifre e nomi, sicuramente riferibili all'attivita' di spaccio.

Con l'aiuto di personale del commissariato Borgo, coinvolto nell'operazione, sono state perquisite anche la camera di una struttura ricettiva dove il 41enne risulta alloggiare e l'auto da lui utilizzata, con esito negativo.