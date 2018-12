Droga, cerca pusher ma trova i Carabinieri. Arrestato 50enne ai domiciliari

In cerca di droga bussa alla porta della pusher ma a sorpresa gli aprono i Carabinieri. È accaduto ad un uomo che era alla ricerca di cocaina. I carabinieri avevano appena arrestato due spacciatori, una 40enne e un 16enne, e stavano perquisendo i lori appartamenti.

Una serata decisamente sfortunata per un 50enne originario di Milano, ma da tempo residente a Roma, pregiudicato e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di via dell’Archeologia, Tor Bella Monaca.

L’uomo ha bussato alla porta della sua pusher di fiducia, una 44enne romana con precedenti, con l’intento di concludere in fretta l’acquisto di alcune dosi di cocaina.

Mai giornata fu più sbagliata per soddisfare la sua dipendenza perché, poco prima, la donna era stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca insieme ad un ragazzo romano di 16 anni, incensurato, dopo essere stati sorpresi in strada a spacciare dosi di cocaina. Ad aprire la porta al 50enne sono stati i Carabinieri, proprio in quel momento impegnati nella perquisizione dell’appartamento della 44enne.

Per la coppia di pusher è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 50enne è finito in manette con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari.