Droga, ingoia ovuli di eroina per sfuggire a controlli: in arresto spacciatore

All'arrivo dei Carabinieri ha ingerito gli ovuli di eroina per far sparire le prove della sua attività di spaccio.

Un 27enne originario del Gambia è stato portato urgentemente in ospedale, in attesa di finire in manette, dopo aver ingoiato alcune dosi di droga. Una pista relativa ad un'indagine di droga aveva portato le autorità davanti alla casa del 27enne, che appena si è accorto della presenza dei Carabinieri ha iniziato a ingerire gli ovuli di eroina per far sparire il più velocemente possibile la droga presente nell'abitazione. I militari però sono arrivati in tempo per vedere che cosa stava tentando di fare e per impedirgli di continuare a ingoiare le pericolosissime dosi di droga. Ora il ragazzo si trova in ospedale dove rimarrà fino al recupero degli ovuli ingeriti. I militari hanno sequestrato le rimanenti dosi e circa 800 euro, presunto provento della sua attività illecita.