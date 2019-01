Droga nel bunker all'Alessandrino scoperta dal cane "Condor". Arrestato 39enne

Fortino della droga scoperto dalla Polizia di Stato all'Alessandrino. Sequestrati 140 kg di hashish e 75 scatole di anabolizzanti. In manette un romano di 39 anni. A scovare il “bottino” Condor, il cane della Questura di Roma.

Un altro colpo assestato allo spaccio dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, nel quartiere Alessandrino. Nel mirino degli agenti questa volta un box in via delle Susine.

Da mesi gli agenti stavano monitorando gli spostamenti di un 39enne romano, tutti convergenti sempre nella via sopra citata. Ad indicare agli agenti il civico esatto del garage, utilizzato come deposito per ingenti quantitativi di droga, è stato Condor, il cane in dotazione alla unità cinofila della Questura di Roma.

Entrati nel “fortino”, i poliziotti hanno scoperto 140 kg di hashish, suddivisi in 1800 panetti circa, 75 scatole di anabolizzanti 775 euro in contanti e materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente.

Rintracciato il 39enne affittuario del garage, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.