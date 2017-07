Droga nelle mutande: arrestati due spacciatori di marijuana senegalesi

Due giovani senegalesi di 19 e 21 anni sono finiti in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La polizia li ha fermati per un controllo dei documenti mentre si trovavano insieme ad altri ragazzi di origine africana su una panchina della zona Pigneto e i due si sono dati alla fuga. Pur essendo in possesso di un regolare permesso di soggiorno essendo richiedenti asilo, infatti, i due nascondevano alcune dosi di marijuana pronta alla vendita al dettaglio e non volendo essere perquisiti hanno provato a fuggire. La Polizia ha però imbracciato le moto ed è riuscita a fermarli: negli slip dei due gli agenti hanno trovato rispettivamente 20 e 25 grammi di droga. Ai giovani senegalesi sono stati anche sequestrati complessivamente 300 euro in banconote di piccolo taglio, identificabili come proventi dello spaccio.