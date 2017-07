Droga nelle mutande: arrestato un pusher. Sequestrate 44 bustine di marijuana

Uno spacciatore è stato fermato durante un controllo della Polizia in zona Borghesiana ed è stato trovato in possesso di 44 dosi di marijuana che nascondeva nelle mutande.

Gli agenti hanno notato che il 39enne nigeriano era agitato per la presenza della polizia e continuava a guardare dietro di sé per capire se lo stavano seguendo. Insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di perquisirlo e l'hanno trovato in possesso di droga. Per non far trovare facilmente la marijuana che aveva diviso in bustine pronte per la vendita, l'aveva nascosta nella mutande. L'uomo è finito in manette per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.