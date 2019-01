Droga, nuovo mix viola da sballo: sciroppo e gazzosa. È boom tra i più giovani

È arrivato in Italia il mix "viola" noto in America come “Purple Drank”: è boom tra i giovanissimi. La miscela di sciroppo per la tosse a base di codeina e gazzosa proccupa gli esperti.

"Ultimamente me lo hanno segnalato molti giovani pazienti, in terapia per altre forme di dipendenza: tra gli adolescenti di 14-16 anni si sta diffondendo la pratica di questa forma di sballo 'fai da te', a partire dal mix di notevoli dosi di sciroppo della tosse con la gazzosa, per raggiungere uno stato di euforia, o al contrario per rilassarsi". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta responsabile dell'Area dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma, che da anni si occupa di dipendenze patologiche e adolescenti difficili.