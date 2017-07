Drogata e ubriaca minaccia la famiglia con un coltello: ferita la cognata

Hanno chiamato la Polizia per riuscire a fermare la furia di una propria parente che ubriaca e sotto l'effetto di droghe ha pugnalato all'addome la cognata durante la cena.

La donna si chiama Diana Lepri ed è una nota pregiudicata di 32 anni residente a Latina. Quando gli agenti sono arrivati l'hanno trovata in preda a una crisi mentre urlava “Li ammazzo tutti” e fendeva colpi nell'aria. Armata di un grosso coltello da cucina ha provato a ferire i poliziotti che volevano bloccarla per impedirle di fare del male ad altri. Nella stanza accanto, la cognata della Lepri si trovava in una pozza di sangue.

Il fratello e il padre della donna hanno raccontato che durante la cena la figlia, ubriaca e sotto l’effetto di droga, al culmine di un violento diverbio ha colpito più volte all’addome la cognata. Per questo è scattato l'arresto per tentato omicidio e la donna è stata portata a Rebibbia.