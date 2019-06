Drone in volo su Roma, ma è di nuovo un turista: denunciato polacco

Drone in volo su Roma, ma a pilotarlo è di nuovo un turista: denunciato un polacco e sequestrato l'oggetto a piazza di Spagna.

È di mercoledì il sequestro di un drone da parte della Polizia Locale, Gruppo Centro (ex Trevi), a Piazza di Spagna. Gli agenti, durante i consueti controlli anti-abusivismo nella zona, hanno immediatamente individuato e fermato il responsabile. Si tratta di un turista, JMP, di nazionalità polacca di 34 anni, che era intento a pilotare da remoto il suo drone sulla scalinata di Trinità dei Monti, contravvenendo di fatto al divieto di sorvolo nel centro della Capitale, motivo per il quale l’oggetto è stato posto sotto sequestro e l’uomo denunciato. Dovrà, per questo, rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria.