Drone in volo sull'Altare della Patria, ma è di un turista russo: denunciato

Drone sorvola l'Altare della Patria, ma è di un turista russo in vacanza a Roma: l'uomo, 28 anni, denunciato dalla Polizia Locale ed il mezzo sequestrato.

Erano le 19 circa di giovedì sera quando gli agenti del I Gruppo Centro "ex Trevi", durante il consueto servizio di contrasto all'abusivismo commerciale nella zona dei Fori Imperiali, hanno notato il mezzo che sorvolava il Complesso Monumentale del Vittoriano. Il responsabile, sorpreso mentre era intento a pilotare il proprio drone da remoto, tramite applicazione del telefono cellulare, è stato subito fermato dagli operanti e denunciato per il mancato rispetto della No Fly Zone, vigente sul territorio capitolino. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.