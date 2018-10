Drone “pirata” in volo sopra una caserma dei carabinieri: denunciato il pilota

Drone "pirata" sorpreso in volo sopra una casera dei carabinieri. Nei guai il pilota, un turista israeliano di 27 anni.

È l'ennesimo caso di drone in volo, con telecamera accesa, in zone off-limits, in questo caso caso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di piazza San Lorenzo in Lucina. I carabinieri hanno così fermato il giovane alla guida sequestrandogli il quadricottero, procedendo poi a denunciare a piede libero il turista per aver la violazione del divieto di sorvolo imposto sul Centro Storico della Capitale per motivi di sicurezza.