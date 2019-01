Duello Raggi-Salvini, rilancio M5S: “Con me 900 vigili”. È scontro infinito

Duello infinito tra Raggi e Salvini, scontro a distanza tra numeri e stoccatine. Dopo l'appello del ministro, che ha detto "ognuno a fare il proprio ruolo, il sindaco M5S rilancia: "Io faccio il mio: la prossima settimana entreranno in servizio 500 nuovi vigili urbani che si aggiungono ai 400 già assunti nel 2018: stiamo parlando di 900 nuovi agenti in più per Roma".

Non si ferma mai la sfida polemica tra M5S e Lega, scatenata dal ministro dell'Interno e sviluppatasi attorno ad un tragico fatto di cronaca. Neanche davanti al ferimento di Andrea Gioacchini, deceduto poco dopo, si è infatti fermato il botta e risposta, con la Raggi ad alzare la voce: "Caro Matteo Salvini, bando alle chiacchiere e mettiamoci a lavoro - scrive il sindaco tramite Facebook - Io faccio il mio: la prossima settimana entreranno in servizio 500 nuovi vigili urbani che si aggiungono ai 400 già assunti nel 2018: stiamo parlando di 900 nuovi agenti in più per Roma, presi in meno di un anno". "Martedì saranno tutti qui in Campidoglio - prosegue - per firmare i loro contratti e andare in strada al fianco dei cittadini. Ti aspettiamo qui per salutarli perché le Istituzioni devono impegnarsi, senza distinzioni, per le persone. Io, come te, non amo le chiacchiere ma preferisco i fatti".



Irrunciabile la stoccata finale all'amico-rivale del Viminale: "Permettimi una battuta. Per due anni è sempre stata solo ed esclusivamente #TuttaColpaDellaRaggi. Benvenuto nel club".