E' morto a Roma Pino Pelosi. Il killer di Pasolini, noto come “la rana”, aveva 59 anni.

Era malato da tempo Giuseppe Pelosi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Ricoverato al policlinico Gemelli, è entrato in coma nella notte tra mercoledì e giovedì, spegnendosi in ospedale.