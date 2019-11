È romano lo studente che parla meglio il cinese nel mondo: trionfa Iacopo

È italiano e romano lo studente che parla meglio il cinese nel mondo: Iacopo Germolè del Convitto Nazionale di Roma vince in Cina la XII edizione del “Chinese Bridge”, il “campionato del mondo” per gli studenti di lingua e cultura cinese.

Dopo una serie di gare ad eliminazione, Iacopo Germolè, studente del VA Liceo Scientifico Internazionale con opzione della lingua cinese del Convitto Nazionale di Roma, ha trionfato alla 12° edizione del “Chinese Bridge”disputatosi a Zhengzhou, capoluogo della Provincia centrale cinese di Henansi, classificandosi al primo posto mondiale.

Per l’edizione 2019 sono arrivati in Cina 118 studenti liceali, precedentemente selezionati attraverso competizioni nazionali e in rappresentanza di altrettanti Paesi. Dopo una prima selezione i candidati sono scesi a 30, poi a 15 e infine, con la terza valutazione, ne sono stati individuati solo 5 in rappresentanza di ogni continente. Dopo un’avvincente gara tra le teste di serie di ogni continente, Iacopo, che rappresentava l’Italia e il Convitto Nazionale di Roma, è risultato il vincitore mondiale.

“Questa competizione mi ha dato la possibilità di comunicare con giovani di tutto il mondo. Dovremmo imparare ad apprezzare le reciproche differenze”, ha detto Germolè.

Il Rettore, Prof. Paolo Maria Reale, e tutta la comunità del Convitto Nazionale "esprimono grande soddisfazione e si congratulano con Iacopo Germolè e con la professoressa Chen Chen per lo straordinario risultato mai conseguito prima, coronamento di un serio e costante impegno didattico lungo 11 anni e attendono il loro ritorno per festeggiarli e onorarli".