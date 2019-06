Roma

Lunedì, 17 giugno 2019 - 17:16:00 Ed Sherran a Roma, merce falsa e “bagarini” al concerto sold out dell'Olimpico Controlli della Polizia di Stato al concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico: contestate violazioni per 70.000 euro e sequestrata merce per 15.000