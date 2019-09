Editoria e riviste, a Firenze ecco il festival della cultura indipendente

Il mondo delle riviste e dell’editoria indipendente si dà appuntamento a Firenze dal 20 al 22 settembre, per una tre giorni completamente gratuita all’insegna della cultura indipendente. Un’epifania di libri e riviste da compulsare con curiosità dispiegata in quaranta stand.

La quinta edizione del festival Firenze RivVsta verrà ospitata nel complesso monumentale delle Murate, area centrale della città che comprende lo spazio PAC – Progetti Arte Contemporanea, il Caffè Letterario e la RFK International House, Fondazione Robert Kennedy per i diritti umani. Il tema di quest’anno è Contatto: tra persone, mondi, media. Tutto ciò che viene in contatto genera conoscenza, qualcosa d’altro e qualcosa di nuovo, mettendo in circolo idee fresche e vivaci.

Il festival si è sviluppato in maniera esponenziale ospitando un sempre maggior numero di figure chiave del mondo della letteratura, del giornalismo e del cinema. Il tema per l’edizione 2019 è il “contatto” con un programma ricco di incontri workshop e presentazioni tutte a ingresso libero.

Tra gli editori presenti anche la romana Rina Edizioni. Con tre titoli già pubblicati e il prossimo, «Non sono vinta» in uscita a ottobre, con un filo rosso che lega i libri di una realtà editoriale tutta al femminile. Sono infatti donne che raccontano storie di donne attraverso un progetto preciso: recuperare e ripubblicare scrittrici dimenticate. Perciò la riscoperta si concentra sui testi inediti di autrici italiane. Le prime due collane prendono il titolo di Libertarie: voci di scrittrici italiane con i testi di Amalia Guglielminetti e Matilde Serao.