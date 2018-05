Elezioni 2018. Casapound scende in campo: 2 candidati per Municipi III e VIII

Roma alle urne per elezioni amministrative del prossimo 10 maggio. Si torna al voto nei Municipi III e VIII e Casapound scende in campo: candidati rispettivamente Francesco Amato e Massimiliano Pugliese.

Non solo Centrosinistra, M5S o Centrodestra, c'è posto anche per Casapound. La formazione dei "fascisti del terzo millennio" schiera in campo per le ormai prossime elezioni i suoi due alfieri, portando avanti i principi del movimento; raccolte alimentari, riqualificazioni, lotta al degrado e all’immigrazione clandestina. "In una fase di stallo politico e con un nuovo governo tecnico all’orizzonte, CasaPound Italia rilancia la sua sfida elettorale - si legge in una nota - Il prossimo 10 giugno la tartaruga sarà presente sulle schede dei principali comuni che andranno al voto in Italia, tra cui Roma. Nella capitale i cittadini romani del III e dell’VIII Municipio avranno finalmente la possibilità di mandare un segnale forte, una risposta netta al fallimento dei due minisindaci 5 Stelle e alle loro giunte in frantumi”, dichiara Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia. “Due municipi - prosegue Di Stefano - che sono la rappresentazione di quanto sta accadendo con l’amministrazione capitolina: a due anni dall’elezione del sindaco Raggi, Roma sprofonda nello stesso identico degrado delle amministrazioni precedenti. CasaPound con le sue posizioni nette e la sua azione costante è l’unica alternativa reale allo sfascio a 5 Stelle”.