Elezioni 2018, Salvini premier. Bufera nel Lazio: la Lega si ammutina

La campagna elettorale in vista delle politiche e delle regionali nel Lazio del 4 marzo si sta scaldando. Tra insulti e frecciatine, c'è chi si ammutina e sceglie di mettere bene in chiaro le cose.

È il caso del Coordinatore della Lega-Salvini Premier della Provincia di Roma, William De Vecchis: “Onde evitare spiacevoli malintesi o smentite ci tengo a sottolineare come tutti i comunicati che fanno riferimento alle posizioni della Lega-Salvini Premier della Provincia di Roma dovranno necessariamente riportare la mia firma o quella del coordinatore regionale Francesco Zicchieri – scrive De Vecchis in una nota diffusa agli organi di stampa - Tutte le altre dichiarazioni stampa faranno riferimento esclusivamente alla persona e non alla Lega-Salvini Premier. Chiedo quindi a tutti di rispettare questa linea”.

In casa Lega sembrano non aver gradito le ultime affermazioni del leader del Carroccio. Domenica, dopo che Massimo D'Alema, ospite del programma di Lucia Annunziata, aveva parlato di "deriva neofascista" tra i leghisti, Salvini aveva replicato su Twitter: “Oltre a produrre vino, forse ne beve tanto. A casa queste mummie che hanno distrutto l'Italia!".