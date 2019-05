Elezioni ad Amatrice, l’ex sindaco Pirozzi denuncia: “Spuntate schede in più"

Elezioni comunali con "giallo" ad Amatrice, spoglio terminato ormai da ora ma a sopresa spuntano due schede in più rispetto ai trascritti. La denuncia dell'ex sindaco Pirozzi.

Consigliere alla Regione Lazio con la lista dello "Scarpon", poi nuovamente tornato tra le braccia dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice nonché uomo simbolo del terremoto che ha devastato il centro Italia, denuncia: "È stato portato tutti in prefettura per verificare se c'è stato un errore nella trascrizione tra europee e comunali - spiega all'Adnkronos, confermando - il sindaco è Antonio Fontanella: ha vinto con 19 voti di scarto equivalenti al 51.2% conto il 48.8% dell'altro candidato".