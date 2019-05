Elezioni, Capalbio resta fortezza “rossa”. Eletto sindaco di centrosinistra

La Lega Nord di Matteo Salvini non sfonda a Capalbio. Nonostante i dati del voto europeo, gli elettori della "Piccola Atene" premiano ancora una volta un candidato di centrosinistra: Settimio Bianciardi è il nuovo sindaco.

Altro che territorio di conquista Lega, la "fortezza rossa" di Capalbio resiste all'offensiva e risponde con il vito per un candidato proveniente dalla sinistra progressista, con una storia dal PCI fino al PD, con il quale Bianciardi aveva rotto nel 2013 per creare la sua lista civica.

Il conteggio finale dice 933 per Adesso per Capalbio, 844 per Vivere Capalbio, la lista affiliata al Pd e 794 per Vivere Capalbio del dottor Valerio Lanzillo, che aveva ricevuto l'endorsement di Matteo Salvini.