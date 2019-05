Elezioni Europee, da Salvini a Meloni: ecco i mr preferenze a Roma e nel Lazio

Elezioni Europee, ecco chi sono i mr preferenze a Roma e nel Lazio: il leader della Lega Salvini è il “preferito” ottenendo 265.781 preferenze nel Lazio e 68.408 nella Capitale. Dietro di lui Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Simona Bonafé e tutti gli altri candidati.

Lega primo partito nel Lazio con il 32,66% poi Pd 23,79%, M5S al 17,94%, Fratelli d'Italia al 9% e un misero 6,78% per Forza Italia. Il Partito Democratico però vince la battaglia di Roma issandosi come primo partito con il 30,62& seguita da Lega (25,78%) e M5S (17,58%). Ma quali sono state le preferenze di ogni partito?

Lega Salvini Premier

Non c'è stata partita nella Lega. Matteo Salvini è il “preferito” con 265.781 preferenze nel Lazio e 68.408 a Roma. Dietro il ministro dell'Interno Anna Bonfrisco nel Lazio (30.832) e Antonio Maria Rinaldi nella Capitale (6.438).

Partito Democratico

Discorso diverso per il Pd dove nel Lazio il candidato preferito è stato Simona Bonafè con 60.597 seguita dall'ex vicepresidente della Regione Massimiliano Smeriglio (53.896). A Roma il più segnato è stato Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, con 28.159 preferenze seguito da Bonafè (22.325), Sassoli (18.004) e Smeriglio (16.806).

Movimento 5 Stelle

Poche le preferenze espresse nei confronti dei candidati pentastellati. Il preferito nel Lazio è stato Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo uscente, con 28.009 preferenze seguito da Daniela Rondinelli con 26.448. Discorso opposto su Roma con la Rondinelli prima (8.314 preferenze) seguita da Castaldo (7.285).

Fratelli d'Italia

Come per la Lega, anche in Fdi stravince un nome solo: Giorgia Meloni. Con 76.809 preferenze nel Lazio, la Meloni doppia il secondo Nicola Procaccini (36.535). A Roma dietro alla Meloni (23.586) c'è Fabrizio Ghera, consigliere regionale del Lazio, con 7.969 preferenze.

Forza Italia

Antonio Tajani è il preferito del derelitto partito di Berlusconi con 35.424 preferenze in regione e 8.845 a Roma. Dietro l'uscente presidente del Parlamento europeo c'è Salvatore De Meo nel Lazio (21.902) ed Alessandra Mussolini nella Capitale (2.801).