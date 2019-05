Elezioni Europee, il Pd primo partito della Capitale: “Roma licenzia la Raggi”

Elezioni europee, il Pd a Roma ottiene il 30,62% dei voti e si issa come primo partito della Capitale. Pelonzi, Tempesta e Corbucci subito all'attacco dell'M5S: “È finita l'era Raggi”.

“Roma culla dell’U.E. ribadisce con il voto di essere una capitale europeista in linea con le altre grandi capitali dell’Unione. Il Pd torna ad essere il primo partito della capitale, i sovranisti a Roma sono in minoranza, la giunta Raggi è al capolinea. La consultazione europea premia l’impegno di Nicola Zingaretti per favorire una maggiore unità del partito, il suo rinnovamento e un allargamento del fronte progressista e democratico che si conferma il vero argine ad una pericolosa deriva a destra dell’Italia”. Lo afferma il capogruppo capitolino del Pd Giulio Pelonzi in una nota.

Viene riconosciuta dai romani, secondo Pelonzi “l’azione propositiva e di puntuale denuncia del malgoverno della giunta raggi svolta in questi tre anni dal Pd in Campidoglio, nei municipi e nei quartieri. Dai prossimi giorni presenteremo le nostre proposte per rispondere alle emergenze e mettere le basi per un programma di rilancio della nostra città – continua -. Preoccupa invece il forte progresso elettorale della Lega a Roma. È necessario sin da ora proseguire nel lavoro di costruzione di una alternativa programmatica di governo alla giunta Raggi per rilanciare l’economia, l’immagine e il ruolo della capitale d’Italia mortificato dall’amministrazione M5S. Solo una coalizione ampia e un progetto comune delle forze democratiche e progressiste, come dimostra il dato elettorale delle europee, può arginare le destre e dare speranza, sviluppo e futuro a Roma”, conclude.

“Il risultato che si sta delineando a Roma non lascia dubbi alle interpretazioni: il M5S è la terza forza nella Capitale. È la fine dell'era Raggi che appare come l'indiscussa protagonista di questo fallimento politico. Un risultato certificato dalle condizioni drammatiche in cui versa la città e confermato dagli elettori che con il voto di ieri hanno bocciato sonoramente questa amministrazione”, dichiarano in una nota la consigliera Pd in Campidoglio Giulia Tempesta e il coordinatore del Pd Roma Riccardo Corbucci. “Il Partito Democratico – concludono - ha dimostrato, coi risultati ottenuti, di poter essere l'alternativa alla Raggi e l'unico argine possibile alla lega di Salvini”.