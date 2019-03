Elezioni europee, studenti a "lezione di voto" nelle università di Roma. I maggiori accademici italiani attesi tra Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, a partire dal 4 marzo e per l'intero mese, per lezione sulla storia e sulle dinamiche dell’Europa alle quali potranno liberamente partecipare gli studenti dei tre Atenei riuniti in una sola e grande comunità accademica.

“L’ideazione sinergica di questo ciclo – ha dichiarato Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università Roma Tre e promotore dell’iniziativa insieme ai suoi omologhi degli altri due Atenei romani – è scaturita dall’esigenza di fornire a tutti i nostri studenti, intesi come unica comunità universitaria, un’articolata informazione ed un’approfondita preparazione sul tema Europa. Abbiamo ritenuto nostra responsabilità culturale quella di approntare un percorso didattico e scientifico suscettibile di dare agli studenti interessati degli elementi utili in ambito storico, giuridico ed economico”.

“L’iniziativa – ha sottolineato Eugenio Gaudio, Rettore di Sapienza Università di Roma – nasce dall’esigenza di ribadire l’impegno delle principali università pubbliche del Lazio nella promozione della conoscenza della storia e dell’idea di Europa, temi che fanno parte della nostra identità più profonda. Del resto, sia la formazione di una comunità di popoli europei sia la nascita delle Università sono fondate entrambe sulla trasmissione e sul rinnovamento dei saperi alle future generazioni. Ed è specialmente ai giovani, la cosiddetta generazione Erasmus, che è rivolto questo ciclo di lezioni, come occasione di riflessione e confronto per lavorare insieme per l’Europa della conoscenza”.