Elezioni, i monarchici aprono a Sgarbi. Blocco Nazionale: ecco il simbolo

Cattolici, sovranisti e liberali uniti per promuovere il “Blocco Nazionale per la libertà”. I monarchici, in vista delle lezione del 4 marzo, presentano a Roma il nuovo simbolo e strizzano l'occhio al movimento di Sgarbi.

A due passi dal Parlamento il battesimo del fuoco del nuovo simbolo: sfondo azzurro, scritta in bianco e tre cerchi al centro. A sinistra, lo scudo crociato della Democrazia cristiana mentre al centro il simbolo dei monarchici di Italia Reale (stella e corona nel disegno). Volutamente lasciato bianco il terzo cerchio, una scelta che Angelo Novellino, presidente di Italia Reale, spiega così: “Simboleggia il vuoto rappresentato dai movimenti che ancora oggi non hanno aderito”. Non solo soddisfazione ed entusiasmo però, ma anche la grande apertura politica verso Vittorio Sgarbi: "Il suo movimento è più noto del nostro. Vorremmo trovare un collegamento con lui”.

Presentati poi i punti del programma elettorale: una riforma organica che ridia piena funzionalità alle province e alle prefetture, che elimini il sistema delle città metropolitane e delle regioni; la difesa della famiglia e un riesame delle norme su aborto e fine vita ed il no allo ius soli. In economia, dignità al lavoro e tutela del risparmio dal sistema bancario. In cima alle richieste per il prossimo Governo, quella di coinvolgere il principe Emanuele Filiberto perché possa rappresentare in modo ufficiale l'Italia all'estero.