Elezioni Lazio, i medici sfidano i candidati. Faccia a faccia sul tema sanità

Elezioni Lazio 2018, i medici sfidano i candidati presidenti ad un faccia a faccia decisivo: “La politica venga a confrontarsi sul tema della sanità”.

Si infiamma il confronto elettorale a poche settimane dal 4 marzo, ed il sindacato Cimo Lazio chiama a raccolta i candidati presidente della Regione ad un confronto pubblico. Al centro del dibattito il tema bollente della sanità pubblica, cavallo di battaglia del presidente uscente Zigaretti e spesso e volentieri oggetto del contendere in piena campagna elettorale. Contro annunci trionfalistici e vane promesse elettorali esplode proprio la provocazione di "Curiamo la sanità del Lazio", incontro pubblico sullo stato del servizio regionale e della sua rappresentazione politica. Un confronto in programma mercoledì 14 febbraio in via Albert 5/A, Piazza di Spagna, al quale sono stati invitati; Elisabetta Canitano, Sergio Pirozzi, Roberta Lombardi, Stefano Parisi e Nicola Zingaretti.



Una sfida alla classe politica che troppo spesso trascura, o peggi strumentalizza, la sanità pubblica, sottolineato dall'hastag #adottaunpolitico. "Adottiamo quei politici che sono disponibili a dare dignità alla sanità - si legge sulla locandina dell'evento - chiediamolo alla politica ora e non dopo".