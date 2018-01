Elezioni, nasce il Blocco Nazionale: “Stop all'oligarchia dei privilegiati”

Movimenti monarchici, destra cattolica e galassia liberale si uniscono: nasce il Blocco Nazionale per le libertà, in corsa nelle elezioni del prossimo 4 marzo.

La nuova formazione, che vede tra i principali promotori Italia Reale, Democrazia cristiana e l'Andel (Associazione Nazionale democratici liberali), verrà presentata venerdì 12 gennaio alle 10 presso il conference center dell'hotel Nazionale, in piazza Montecitorio.

Angelo Novellino, segretario nazionale di Italia Reale, spiega: "Viviamo in una democrazia moribonda e senza popolo oppressi da una oligarchia di privilegiati. Occorre un'assemblea costituente per restituire l'Italia agli italiani. Il blocco nazionale attirerà l'interesse degli elettori delusi, traditi e di quelli che sempre più si astengono dal voto".

Tra i punti del programma del Blocco Nazionale per le libertà una riforma organica che ridia piena funzionalità alle province e alle prefetture, che elimini il sistema delle città metropolitane e delle regioni; la difesa della famiglia e un riesame delle norme su aborto e fine vita ed il no allo ius soli. In economia, dignità al lavoro e tutela del risparmio dal sistema bancario.

Durante il convegno verrà svelato il simbolo del progetto che si presenterà alle elezioni del 4 marzo.