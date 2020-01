Elezioni Roma, M5S allo sbando: “Niente voto su Rousseau, c'è un candidato”

Dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico del Movimento, i grillini brancolano ancora di più nel buio. La conferma arriva direttamente dal Blog delle Stelle: per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Lazio 1-01 del primo marzo, l'M5S fa dietrofront ed annuncia che non ci sarà nessun voto su Rousseau poiché “è stata pervenuta una sola candidatura”.

“A differenza di quanto comunicato in precedenza, non si procederà alla votazione per le parlamentarie delle elezioni politiche suppletive nella regione Lazio per il collegio uninominale Lazio 1-01 per la Camera dei Deputati della Repubblica”, si legge sul Blog delle Stelle. Il voto sulla piattaforma Rousseau non sarà quindi necessario “in quanto l’unica candidatura pervenuta che ha rispettato tutti i requisiti prevista dal Regolamento di candidatura è quella di Rossella Rendina”.

Le elezioni suppletive sono state disposte dopo le dimissioni di Paolo Gentiloni per rivestire la carica di Commissario europeo. A votare saranno i cittadini del Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant'Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant'Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria.