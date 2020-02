Elezioni Roma, Meloni lancia Leo contro Gualtieri: “Con lui tasse al sicuro”

Elezioni suppletive, Giorgia Meloni lancia la candidatura della coalizione di centrodestra di Maurizio Leo e sfida il ministro dell'Economia e Finanza, Roberto Gualtieri: “Persona straordinaria, ha inventato la tassa sui redditi incrementali”.

“Fratelli d'Italia ha proposto la candidatura di Maurizio Leo e ringrazio gli alleati di Centrodestra per averla accettata – ha detto la Meloni presentando il candidato alle suppletive nel collegio Roma 1 alla Camera –. Una persona con un cv straordinario. E' un avvocato cassazionista, professore di di diritto tributario. La ragione per la quale noi abbiamo scelto di candidarlo in questo collegio è che pensiamo si possa qui rappresentare la contrapposizione tra due visioni economiche diametralmente opposte. Leo è colui che ha inventato la tassa piatta sui redditi incrementali”.

“Abbiamo come candidato del centrosinistra il ministro Gualtieri – ha aggiunto –, che si è inventato i modi più bizzarri per tassare la gente e di fronte a lui abbiamo candidato Maurizio Leo, la persona che ha inventato il modo più serio di tagliare le tasse. Bisognerà dare battaglia, daremo battaglia, ci saremo ogni giorno in campagna elettorale”.

Alla conferenza anche Claudio Durigon, in rappresentanza della Lega: “In questo collegio radicato nel centrosinistra abbiamo deciso di candidare una persona seria con una visione diversa dell'economia rispetto al ministro Gualtieri. Ora l'obiettivo è quello di portare la gente a votare”.

“Mi sono candidato – ha detto Leo – perché il mio competitor è il ministro di Econimia e Finanza. Non credo che abbia una preparazione economica adeguata, lo dimostra la legge di bilancio. Inoltre una città come Roma non può permettersi un degrado di questo tipo”.