Elezioni Roma, Sinistra divisa: Potere al Popolo sfida Gualtieri con un medico

Elezioni suppletive di Roma, la Sinistra divisa. Potere al Popolo lancia la sua candidata per il collegio Roma 1 post Gentiloni: sarà Elisabetta Canitano, medico dell'ospedale Grassi di Ostia, a sfidare il Pd ed il ministro Gualtieri il 1 marzo.

La Canitano, ginecologa, in servizio presso l’ospedale Grassi di Ostia e nei consultori familiari della ASL Roma 3, figura storica del movimento delle donne, è da sempre una combattente a sostegno della sanità pubblica e una decisa nemica della privatizzazione della sanità. Un discrimine ed una visione del welfare che non prevede mediazioni con i governi centrali o locali – di centrodestra o centrosinistra - che invece hanno proceduto in questi anni al suo smantellamento e alla consegna nelle mani dei privati di servizi essenziali per la popolazione. In competizione c’è dunque una visione delle priorità sociali e della società.

Gli altri temi sui quali Lisa Canitano e Potere al Popolo condurranno la loro campagna elettorale sono quelli dell’opposizione alla subalternità ai vincoli di bilancio europei - e dunque al MES e al Fiscal Compact ; lo stop alla gentrificazione forzata dei quartieri del centro storico ormai in mano alle multinazionali dell’hosteling e alla turistificazione selvaggia; la richiesta di abrogazione dei Decreti sicurezza a partire dalla depenalizzazione dei reati connessi alle lotte sociali e sindacali. In particolare Potere al Popolo dedicherà alcune delle sue iniziative alla richiesta di scarcerazione di Nicoletta, insegnante in pensione di 74 anni e attivista storica del Movimento No Tav, da due mesi reclusa per una pacifica manifestazione in Val di Susa.