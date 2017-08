Emergenza caldo, stop alle botticelle per 3 giorni: bollino rosso a Roma

Carrozze per i turisti ferme a causa del caldo. Il sole è troppo forte per i cavalli dei calesse romani. Bollino rosso e rischio malori per turisti e residenti.

Fa troppo caldo per i cavalli che trainano le botticelle per il centro storico della città. Il Partito animalista europeo lancia l'allarme per gli animali da traino e consiglia un blocco di almeno tre giorni nella prima settimana rovente di agosto. Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme per Roma, dove l'anticiclone Lucifero fa scattare il livello 3 di allerta meteo: quello da bollino rosso. Fino al 5 agosto la morsa di caldo e afa sarà insopportabile quindi è meglio per gli autisti dei calesse parcheggiare la propria botticella e godersi l'ombra insieme ai loro cavalli.

“Con formale atto di intimazione ad adempiere abbiamo diffidato il Sindaco Raggi di sospendere con effetto immediato e per tre o più giorni consecutivi la circolazione delle Botticelle romane in presenza del livello tre del Bollettino delle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. In caso di mancato adempimento al compimento urgente dell’atto del proprio ufficio sarà denunciata alla competente Autorità giudiziaria per omissioni d’atti d’ufficio e maltrattamento animali", scrive il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli. Resta da vedere se nello zoo del Campidoglio Raggi troverà tempo di occuparsi anche dei cavalli.