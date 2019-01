Emergenza freddo, gaffe della Di Pillo: manda i senzatetto dall'estetista

Emergenza freddo, gaffe della presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo. L'esponente del Movimento 5 Stelle sbaglia il “tag” su Facebook e manda i senzatetto in un centro estetico di Prato.

La De Pillo nel post aveva dato disposizione di aprire la struttura di Piazza Capelvenere, ad Acilia, per far riparare dal gelo della notte i senzatetto. Il presidente del X Municipio ha però “taggato” il salone di bellezza “Capelvenere” di Prato e non la piazza interessata.

Immediata la risposta del centro estetico: “Gentilmente, se può rimuovere il tag... Ci deve essere stato un grossolano errore, ha menzionato la pagina dei nostri salone di bellezza, di Prato (Toscan). Grazie!!! Il massimo che possiamo garantire è un look mozzafiato!”.