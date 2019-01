Emergenza freddo, il Comune corre ai ripari: aperte Piramide e Flaminio

Piano freddo, il Comune ammette: "È emergenza". Freddo e gelo in arrivo sulla Capitale, il Campidoglio, in ritardo, corre ai ripari annunciando misure straordinarie.

È servito un decesso, tra i mille appelli delle associazioni, per smuovere le istituzioni, ma alla fine ecco la reazione. Il Comune scende in campo, in seguito all'allerta meteo diramata dalla Protezioni Civile Regionale, attivando "80 posti tra le strutture aperte presso la Stazione Termini, presso la Stazione Tiburtina e presso la Casa di Riposo di Roma Tre". A partire dalla notte di giovedì resteranno inoltre aperte le Stazioni della Metropolitana di Piramide e Flaminio, come estremo rimedio per tutti coloro che non riesco a trovare un tetto sotto cui stare.

Attualmente, secondo quanto riferito dal Campidoglio, ammonterebbero quindi a 1.533 i posti messi complessivamente a disposizione da Roma Capitale, in varie forme e modalità, per garantire l’accoglienza alle persone senza dimora durante la stagione invernale e in particolare in questi giorni in cui le temperature stanno registrando un forte abbassamento.

“Quest’anno il Piano Freddo può contare anche su una componente attivabile in precisi casi di emergenza, come sta avvenendo proprio in questi giorni - ammette l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre - Abbiamo infatti impostato una procedura che ci sta consentendo di utilizzare temporaneamente strutture messe a disposizione da enti, organizzazioni e associazioni nei casi di condizioni metereologiche e climatiche particolarmente avverse”.