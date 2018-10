Emergenza maltempo, tromba d'aria a Terracina. Due morti nel Frusinate

L'emergenza maltempo travolge Roma, ma non solo. Morti e feriti tra Terracina e provincia di Frosinone.

"Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo'". Questo l'appello lanciato, via Facebook, del sindaco di Terracina, Nicola Procaccini alla popolazione a causa del maltempo. Una tromba d'aria avrebbe infatto colpito il centro della cittadina, con caduto di alberi e molte auto danneggiate, provocando alcuni feriti.

Due invece le persone morte in seguito ad una caduta di un albero, crollato sull'auto in cui viaggiavano. € accaduto a Castrocielo, in provincia di Frosinone.

Ma non mancano i guai anche a Ladispoli, dove, visto il maltempo e le forti raffiche di vento, l'amministrzione ha invitato la popolazione a non uscire se non in caso di necessità. "Si consiglia di non sostare sotto alberature e cartelloni pubblicitari, di fare attenzione a tutti i potenziali pericoli rimuovendo dai balconi e dai giardini oggetti che potrebbero essere spostati dal vento - si legge in una nota - Si raccomanda la massima attenzione".